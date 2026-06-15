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Промпроизводство в США в мае выросло на 0,1%, слабее прогноза

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС).

Подъем в апреле пересмотрен до 0,9% с 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение в мае на 0,3%, по данным Trading Economics.

Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% от общего показателя, в прошлом месяце не изменилось. Эксперты ожидали увеличения на 0,2%.

В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) был зафиксирован рост на 1,3%, в сфере электро- и газоснабжения – спад на 0,4%.

Использование производственных мощностей в США в мае составило 76,2% против 76,1% в апреле, совпав с консенсус-прогнозом.

Промпроизводство в США в годовом выражении увеличилось в прошлом месяце на 1,7% после роста на 1,4% в апреле, в обрабатывающей промышленности – на 1,4% (+1,2% в апреле).

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