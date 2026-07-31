Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в Газе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это "важный шаг на пути к прочному миру и безопасности".

"Это соглашение является важным шагом на пути к тому, чтобы Газой, наконец, управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира, чтобы помочь палестинскому народу", - добавил Трамп.

По словам американского лидера, по завершении разоружения ХАМАС израильские войска будут выведены, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

Трамп поблагодарил за усилия посредников - Египет, Катар и Турцию, а также свою команду, которая "сделала возможным этот исторический прорыв".