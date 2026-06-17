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В ДТП с экскурсионным автобусом в Армении пострадали 30 детей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Экскурсионный автобус попал в ДТП в Армении на дороге Аштарак-Сасуник в 30 км от Еревана, в результате пострадали 36 человек, в том числе 30 детей.

Как сообщает министерство здравоохранения Армении, все пострадавшие были доставлены в областной медицинский центр, где прошли необходимые обследования и после оказания медицинской помощи были выписаны.

Для трех детей организована транспортировка в Ереван, чтобы провести дополнительное обследование.

Угрозы для жизни пострадавших нет, отметили в армянском Минздраве.

Армения ДТП
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