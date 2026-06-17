Лидеры G7 заявили о стремлении усиливать антироссийские санкции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 намерены и дальше наращивать давление на РФ, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора.

"Мы привержены выполнению задачи по наращиванию давления на военную экономику России. В связи с этим мы укрепим санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового сектора", - говорится в заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте правительства Британии.

По мнению лидеров G7, в настоящее время наступил подходящий момент для дальнейших шагов в отношении РФ, поскольку США и Ирану удалось достичь соглашения о разблокировании Ормузского пролива.