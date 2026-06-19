Глава МИД Италии отменил визит в США из-за комментариев Трампа о Мелони

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США из-за неуважительных комментариев американского президента Дональда Трампа об итальянском премьере Джордже Мелони.

"Обидные высказывания президента Трампа о председателе Совета министров Мелони – это оскорбление для всей Италии. По этой причине я решил отменить визит в США, запланированный на 21-22 июня", - приводят его слова итальянские СМИ.

Сама Мелони тоже резко раскритиковала слова президента США. "На некоторые вещи нужно реагировать немедленно. Заявления Дональда Трампа – это полный вымысел", - сказала она.

"Честно говоря, не знаю, почему президент США так себя ведет с собственными союзниками. Это ведь не первый такой случай. Жаль, что он менее резок, когда контактирует с врагами Запада, с врагами США. В таких случаях он гораздо более благодушен. И нужно запомнить: ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем", - добавила глава правительства Италии.

Ранее Трамп в интервью итальянскому телеканалу La7 заверил, что Мелони на недавнем саммите G7 во Франции очень настойчиво просила сфотографироваться с ним. "Она умоляла меня сфотографироваться. Она вызывала у меня жалость", - сказал президент США.

"Возможно, она очень довольна, что я согласился с ней поговорить. Я не был обязан это делать", - добавил он.

Далее Трамп вновь раскритиковал европейских лидеров за их политику в сфере энергетики и иммиграции.