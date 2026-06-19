Поиск

Глава МИД Италии отменил визит в США из-за комментариев Трампа о Мелони

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США из-за неуважительных комментариев американского президента Дональда Трампа об итальянском премьере Джордже Мелони.

"Обидные высказывания президента Трампа о председателе Совета министров Мелони – это оскорбление для всей Италии. По этой причине я решил отменить визит в США, запланированный на 21-22 июня", - приводят его слова итальянские СМИ.

Сама Мелони тоже резко раскритиковала слова президента США. "На некоторые вещи нужно реагировать немедленно. Заявления Дональда Трампа – это полный вымысел", - сказала она.

"Честно говоря, не знаю, почему президент США так себя ведет с собственными союзниками. Это ведь не первый такой случай. Жаль, что он менее резок, когда контактирует с врагами Запада, с врагами США. В таких случаях он гораздо более благодушен. И нужно запомнить: ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем", - добавила глава правительства Италии.

Ранее Трамп в интервью итальянскому телеканалу La7 заверил, что Мелони на недавнем саммите G7 во Франции очень настойчиво просила сфотографироваться с ним. "Она умоляла меня сфотографироваться. Она вызывала у меня жалость", - сказал президент США.

"Возможно, она очень довольна, что я согласился с ней поговорить. Я не был обязан это делать", - добавил он.

Далее Трамп вновь раскритиковал европейских лидеров за их политику в сфере энергетики и иммиграции.

Италия США Дональд Трамп Джорджа Мелони Антонио Таяни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

 Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

 Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

"Сильная Армения" Карапетяна требует признать недействительными результаты выборов

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

 Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

 Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

 Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

 Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

 Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2738 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9999 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 172 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 106 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов