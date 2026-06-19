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США могут расширить военное присутствие на базах в Италии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США рассматривают возможность расширения своего военного присутствия на базах в Италии и, в первую очередь, на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия, пишет La Repubblica со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, возможное увеличение численности войск - это часть частью более широкого пересмотра вопросов размещения американских вооруженных сил в Европе. Эта переоценка может привести к усилению американского военного присутствия в Польше и Италии, что будет отражать изменение стратегических приоритетов США в рамках альянса.

Пентагон хотел бы, в частности, увеличить присутствие на авиабазе Сигонелла, поскольку она является одним из важнейших стратегических военных объектов США в Средиземноморье и служит ключевым центром американских операций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сейчас авиабазу используют патрульные самолеты ВМС США, а также стратегические разведывательные беспилотники, которые, в частности, активно применялись во время недавней военной кампании США против Ирана.

Газета отмечает, что данные об американских планах появились на фоне растущих дебатов о распределении бремени расходов между членами НАТО. Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая 17 июня на заседании министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе, раскритиковал европейских союзников за недостаточные расходы на оборону, указав, что ежегодные взносы США в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами своих целевых обязательств.

Также министр объявил, что Пентагон в течение предстоящих шести месяцев проведет всесторонний анализ размещения американских войск в Европе, что может привести к их передислокации.

НАТО Пентагон США Сицилия Средиземноморье Италия Польша
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