Ливанский телеканал насчитал 16 ударов Израиля по Ливану с начала перемирия

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - С начала перемирия между Ливаном и движением "Хезболла" Израиль нанес 16 авиаударов по южному Ливану, сообщил ливанский телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на корреспондента в регионе.

Ранее Sky News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль и базирующееся в Ливане движение "Хезболла" договорились о прекращении огня. По данным источника телеканала, перемирие вступило в силу с 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ynet сообщил со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что Израиль согласился на прекращение огня. По его словам, Армия обороны Израиля останется на юге Ливана и будет реагировать на возникающие угрозы, в том числе отвечать на атаки "Хезболлы".

Times of Israel писала со ссылкой на американского чиновника, что в достижении перемирия посредничали США и Катар, которые вели переговоры соответственно с Израилем и Ираном.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эфи Дефрин отмечал, что войска оставляют за собой свободу действий в южном Ливане. Он отметил, что военные продолжат разрушение сети туннелей "Хезболлы" в районе замка Бофор и возвышенности Али Тахер, однако "Хезболла" пыталась этому помешать.