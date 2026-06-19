Разведка США опасается попыток Израиля помешать реализации договоренностей с Ираном

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Разведка США пришла к выводам, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, пишет Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По их словам, разведслужбы предупредили американскую администрацию: Нетаньяху с большой вероятностью предпримет шаги с целью сорвать попытки президента США Дональда Трампа добиться длительного мирного соглашения с Ираном. Израильский премьер-министр находится под интенсивным политическим давлением, побуждающим вести войну в Ливане.

Судя по нескольким докладам разведки, израильское руководство рассчитывает продолжать военные операции против движения "Хезболла" в Ливане, однако прекращение боевых действий в этой стране - важный элемент договоренностей США и Ирана.

В наиболее актуальном на данный момент докладе говорится, что в свете общенациональных выборов этой осенью успех Нетаньяху зависит от того, сможет ли он показать общественности готовность оставить войска в Ливане и нарастить борьбу с "Хезболлой".

Один из собеседников издания считает, что любое прекращение ударов по "Хезболле" или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху.

Также разведка США полагает, что израильским властям не нравятся условия меморандума США и Ирана, который не подразумевает максимальное давление на Иран.

Неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. "Продолжать удерживать часть Ливана - рецепт катастрофы. Без полного вывода израильских сил возобновление боевых действий между израильскими военными и "Хезболлой" - дело решенное", - подытожил он.

CNN со ссылкой на источник сообщала 18 июня, что Нетаньяху желает воспользоваться произраильски настроенными СМИ и политиками с целью изменить в благоприятную сторону параметры будущих итоговых договоренностей США и Ирана. Нетаньяху 19 июня сказал, что Армия обороны Израиля сохранит свои позиции в зоне безопасности на юге Ливана, пока в этом будет необходимость.

Накануне Трамп говорил о необходимости перемирия на всем Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, для американо-иранских переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс при этом отверг критику со стороны израильских политиков договоренностей Вашингтона и Тегерана.