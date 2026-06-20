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Один человек погиб при столкновении товарных поездов в Мюнхене

Один человек погиб при столкновении товарных поездов в Мюнхене
Фото: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Два товарных поезда столкнулись на железнодорожном мосту в Мюнхене рано утром в воскресенье, сообщает Reuters.

Погиб один человек. Два вагона сошли с рельсов и упали с моста на дорогу. По данным полиции, вагоны на момент ЧП были пустыми.

Инцидент произошел в районе сортировочной станции, где поезда движутся с небольшой скоростью. Эксперты отмечают, что в таких местах нередки случаи схода с рельсов, поскольку железнодорожные сигналы могут остаться незамеченными.

Причины произошедшего устанавливаются.

Мюнхен Германия
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