Один человек погиб при столкновении товарных поездов в Мюнхене
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Два товарных поезда столкнулись на железнодорожном мосту в Мюнхене рано утром в воскресенье, сообщает Reuters.
Погиб один человек. Два вагона сошли с рельсов и упали с моста на дорогу. По данным полиции, вагоны на момент ЧП были пустыми.
Инцидент произошел в районе сортировочной станции, где поезда движутся с небольшой скоростью. Эксперты отмечают, что в таких местах нередки случаи схода с рельсов, поскольку железнодорожные сигналы могут остаться незамеченными.
Причины произошедшего устанавливаются.