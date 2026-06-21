Вэнс прибыл в Швейцарию на переговоры с Ираном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию, сообщает в воскресенье CNN.

Перед вылетом Вэнс пояснил, что планирует пробыть в Швейцарии один или два дня. По его мнению, ситуация с соблюдением прекращения огня в Ливане "становится лучше", а эскалации удалось избежать, отмечал ранее порта Axios.

Кроме того, Вэнс подчеркнул, что в Швейцарии будет важно организовать дальнейшие переговоры с Ираном - как на уровне глав делегаций, так и на уровне экспертов.

Вице-президент США также подтвердил, что намерен обсудить с иранской делегацией вопрос ядерной программы и ситуацию в Ливане.

В субботу вечером в Швейцарию прибыла делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.