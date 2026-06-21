Премьер Пакистана и начальник военного штаба прибыли на переговоры США и Ирана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф и начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир, которые являются посредниками на переговорах между Ираном и США, прибыли в Швейцарию, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя".

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибыли в Швейцарию, где проходят переговоры по Ирану", - передает телеканал.

Ранее в Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В субботу вечером в Швейцарию прибыла делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.