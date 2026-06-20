Премьер Пакистана примет участие в переговорах США и Ирана в Швейцарии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и начальник штаба армии страны Асим Мунир выступят в качестве посредников в переговорах между США и Ираном, которые пройдут в Швейцарии, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир отправятся в Швейцарию в субботу, чтобы выступить посредниками в переговорах США и Ирана", - говорится в сообщении.

Иранская делегация уже вылетела в Швейцарию, напоминает "Аль-Джазира".

Как сообщалось, делегации Ирана и США в воскресенье проведут встречу в Швейцарии, на ней будут обсуждены технические вопросы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что планирует отправиться в Швейцарию в ближайшие дни, но не для технических переговоров, а для обсуждения "более глобальных тем".