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Министр обороны ФРГ заявил, что Трамп несет ответственность за кризис с Ормузским проливом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Кризис с многомесячным перекрытием Ормузского пролива спровоцировал именно президент США Дональд Трамп, заявил в воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В конце концов, пробку в бутылочное горлышко Ормузского пролива протолкнули не мы, а Дональд Трамп. Мы же теперь заинтересованы в том, чтобы пролив снова открылся", - приводят его слова европейские СМИ.

Писториус подчеркнул, что европейским странам необходима нормализация обстановки в Ормузском проливе, "так как это нужно для обеспечения поставок нам энергоносителей и для восстановления экономики".

В конце февраля Трамп начал вместе с Израилем военную операцию против Ирана. В ответ на это иранская сторона в числе прочего перекрыла пролив.

В настоящее время движение через Ормузский пролив в целом активизировалось. Однако иранская сторона неоднократно угрожала снова его перекрыть в случае неудачи переговоров с Вашингтоном.

Хроника 28 февраля – 21 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США ФРГ
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