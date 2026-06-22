Bloomberg сообщил об увеличении поставок иранской нефти через Ормузский пролив

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - После того, как США сняли блокаду с иранских портов, Иран увеличил поставки нефти через Ормузский пролив до максимума с момента начала конфликта в регионе 28 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

В частности, 22 июня в пролив вошли три супертанкера, находящихся под санкциями США: Elva, Virgo и Vigor. Они идут с иранского острова Харк к Сингапуру. Агентство напоминает, что в водах вблизи Сингапура нефть перегружают на суда, которые часто доставляют груз в КНР.

Кроме того, ранее Иран поставил 20 млн баррелей нефти из порта Чахбехар в Оманском заливе.

Bloomberg отмечает, что объемы судоходства через Ормузский пролив на данный момент в целом растут. Так, за минувшие выходные из Персидского залива в Оманский залив прошли несколько груженых танкеров, хотя экипажи некоторых из них предпочли отключить транспондеры. Одним из судов был танкер под флагом Греции, перевозящий нефть из Ирака.

В Персидский залив тоже заходят суда. В понедельник четыре пустых СПГ-танкера, связанных с Катаром, подали сигнал, что пересекают Ормузский пролив в направлении Персидского залива.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов.

Подписанный меморандум, в частности, предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие США морской блокады.