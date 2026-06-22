Посол РФ в Германии заявил о росте вероятности инцидентов с НАТО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нарастающая интенсивность военной активности Североатлантического альянса (НАТО) у границ с Россией кратно увеличивает вероятность непреднамеренных инцидентов, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Возобладавшая на Западе логика конфронтации ведет к тому, что события обретают свою собственную динамику. Нарастающая интенсивность военной активности стран НАТО у наших границ, включая практически непрерывное проведение масштабных учений на "восточном фланге", кратно увеличивает вероятность непреднамеренных инцидентов", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц провозгласил приоритетом своего правительства превращение бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы. С этой целью реформирован бюджетный механизм - снят лимит на госзаимствования на цели перевооружения.

"Германский ВПК почуял запах скорой наживы и продолжает наращивать обороты, вовлекая в свою орбиту уже и гражданские отрасли. Милитаризация рассматривается как средство спасения национальной экономики и условие эффективного сдерживания России. Правящие круги выступают за форсированную интеграцию в европейский ВПК украинской оборонки и использование опыта Вооруженных сил Украины для подготовки к войне с Россией. То, что она должна состояться на рубеже 2029-2030 годов, многими здесь воспринимается как аксиома", - отметил посол в беседе с изданием.