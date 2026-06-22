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Посол РФ заявил о фактическом запрете в ФРГ на контакты с Москвой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На поддержание официальных контактов России и Германии, по сути, наложен запрет, при этом сохраняются каналы технической коммуникации, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"После начала спецоперации Берлин сделал выбор в пользу конфронтации и инициативно разрушил многоуровневый комплекс российско-германских связей, кропотливо выстраивавшийся многими поколениями дипломатов. На поддержание официальных контактов, по сути, наложен запрет", - сообщил дипломат.

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По его словам, при этом "сохраняются каналы технической коммуникации для решения практических вопросов, связанных с функционированием и охраной диппредставительств, консульским обслуживанием граждан и прочего".

Нечаев добавил, что министерство иностранных дел ФРГ он посещает в основном по случаю взаимных демаршей.

"Такова реальность, и она нас не радует. Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто заинтересован в сближении и конструктивном взаимодействии", - подчеркнул посол.

Он также заявил, что в Германии все чаще замалчивается роль СССР в победе над нацизмом.

"Приходится с сожалением констатировать, что в современной германской культуре памяти 22 июня - день вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз - широкого резонанса не имеет. Официальные мемориальные мероприятия в привязке к этому историческому событию не проводятся, медийное внимание ограничено. Роль советского народа в разгроме нацизма не оспаривается, однако все чаще замалчивается", - резюмировал Нечаев.

Сергей Нечаев ФРГ Берлин
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