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"Аль-Джазира" сообщила об остановке судоходства в Ормузском проливе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Количество прошедших через Ормузский пролив торговых судов резко сократилось после объявления Тегераном о его закрытии из-за израильских ударов по Ливану, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным компании Windward, занимающейся мониторингом морских перевозок, в воскресенье через пролив прошли 12 судов против 35 днем ранее.

"Нынешняя ситуация с прохождением судов больше напоминает блокаду, чем функционирующий открытый пролив", - отмечает компания.

Телеканал напоминает, что морское движение в проливе начало демонстрировать признаки восстановления после того, как президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан в минувшую среду подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению американо-израильской войны против Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил 20 июня о закрытии водного пути, сославшись на продолжающиеся атаки Израиля против Ливана и неспособность США обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM 20 июня опровергло информацию о закрытии Ираном пролива, заявив, что безопасный проход через этот водный путь остается "беспрепятственным". По данным CENTCOM, в субботу через пролив прошло 55 торговых судов.

Причина расхождения между данными о транзите, предоставленными CENTCOM и коммерческими компаниями, отслеживающими суда, остается неясной, указывает телеканал.

Хроника 28 февраля – 22 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM Ормузский пролив Windward
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