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Шойгу заявил, что властям Афганистана удалось на 90% сократить наркотрафик

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Афганистана смогли практически полностью подавить производство наркотиков и сократили наркотрафик фактически на 90%, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

"По наркотрафику уже цифра звучала, но я могу ее повторить. Как они и обещали, фактически - если мы говорим о тяжелых наркотиках - сократили производство и, естественно, выход с территории Афганистана практически на 90%. И это большая работа. Собирались сделать, предполагали сделать, и они ее сделали", - подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу Афганистан
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