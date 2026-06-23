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ЕК будет развивать транспортную связанность в Черноморском регионе и на Южном Кавказе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что дала старт платформе "Повестка в области транспортной связанности" (Connectivity Agenda Platform), призванной обеспечить развитие инфраструктуры транспорта в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

"В условиях растущих конфликтов отрадно видеть, как много стран объединяются вокруг общего проекта. Нам нужны надежные торговые маршруты, и Транскаспийский транспортный коридор стал именно таким маршрутом", - заявила член ЕК по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

По ее словам, торговля по этому маршруту может увеличиться в пять раз за следующие 15 лет. "Многие проекты и инициативы уже реализуются. Платформа соединит их, заполнит оставшиеся пробелы в инфраструктуре и свяжет маршрут от начала до конца", - сказала еврокомиссар.

В Брюсселе сообщили, что ЕК заключила соглашения с международными финансовыми институтами, которые, как ожидается, мобилизуют до 2 млрд евро на стратегические инвестиции в транспортную инфраструктуру в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

Платформа была представлена на встрече на министерском уровне, в которой приняли участие министры транспорта и высокопоставленные представители государств-членов ЕС, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины, а также представители G7 и международных финансовых институтов.

Платформа "Повестка в области транспортной связанности", как рассчитывают в Еврокомиссии, предоставит странам-участницам, международным финансовым институтам и другим заинтересованным сторонам "основу для координации инвестиций и политических действий в секторах транспорта, энергетики, цифровой связи и торговли".

Для дальнейшего укрепления сотрудничества с регионом участники также договорились повысить эффективность работы Транскаспийского транспортного коридора.

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