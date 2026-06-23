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Казахстан и ЕС подписали соглашения по транспорту, авиации и критическим минералам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Казахстан и Европейский союз подписали ряд соглашений и меморандумов в сферах авиации, транспортной инфраструктуры и развития минерально-сырьевого комплекса, сообщила пресс-служба президента республики.

Церемония подписания документов состоялась в Брюсселе в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, подписано соглашение между правительством Казахстана и Европейским союзом "О некоторых аспектах воздушных перевозок".

Кроме того, состоялось церемониальное подписание заказа между АО "Air Astana" и Airbus на поставку до 50 воздушных судов.

Министерство транспорта Казахстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению интеллектуальных транспортных систем и предоставлению гранта для создания цифровой платформы "Е-жолдары".

Также Европейский инвестиционный банк и АО "НК "КазАвтоЖол" заключили меморандум о финансировании проектов по восстановлению автомобильных дорог в регионах Казахстана, входящих в Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Еще один меморандум подписан между министерством промышленности и строительства Казахстана и Европейским банком реконструкции и развития. Документ предусматривает сотрудничество по подготовке технико-экономического обоснования создания Центра передового опыта в сфере минералов и металлов.

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