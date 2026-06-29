Фон дер Ляйен посетит 1-2 июля Азербайджан и Армению для поддержки мирного процесса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила цели визитов председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан 1 июля и в Армению 2 июля, выделив приоритет "поддержки мирного процесса".

"Визиты будут посвящены четырем приоритетным направлениям: поддержке мирного процесса после подписания исторического мирного соглашения в прошлом году; улучшению транспортного сообщения в регионе, а также с Европой и Центральной Азией; углублению экономического партнерства с Южным Кавказом и поддержке Армении в условиях российского экономического давления", - говорится в коммюнике.

В 2025 году Евросоюз приветствовал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, напомнили в ЕК.

1 июля председатель ЕК встретится в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день в Ереване пройдет ее встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Это будет второй визит фон дер Ляйен в Ереван за два месяца, после ее поездки в мае для участия в саммите Европейского политического сообщества и первого в истории саммита ЕС-Армения. 4 июня глава ЕК объявила о пакете мер поддержки для Армении в знак солидарности с этой страной. Ранее Пашинян заявил журналистам, что Армения и ЕС объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. По его словам, соответствующая программа проработана.

Сообщалось, что Еврокомиссия выделила Армении более 30 млн евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России. Пашинян заявлял, что с Евросоюзом существует договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, "которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта".

В ходе визита председателя Еврокомиссии будет сопровождать член ЕК по вопросам расширения ЕС Марта Кос.