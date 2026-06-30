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Совет ЕЭК продлил на один год действие нулевых пошлин на ввоз отдельных видов топлива в ЕАЭС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил на один год, до середины 2027 года, действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей.

Об этом говорится в сообщении торгового блока ЕЭК .

"Действие установленных ранее нулевых ставок закончилось 30 июня 2026 года. Поступившие инициативы ряда стран об их продлении оперативно отработаны и приведены к единому знаменателю. Обнуление ставок продлено еще на один год", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Одновременно данным решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские власти направили в Евразийскую экономическую комиссию документы о продлении нулевой ставки ввозных пошлин на бензин.

Как сообщалось, правительство РФ в целях защиты внутреннего топливного рынка в октябре прошлого года обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов. Мера действовала до 30 июня 2026 года. Ранее ее продление поддержал Минфин РФ.

Похожая мера в настоящее время действует в странах ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). При этом она распространена и на другие сорта светлых нефтепродуктов: помимо моторного бензина, под беспошлинный ввоз из третьих стран подпадают топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, судовое топливо и прочие газойли. По всем этим видам топлива ставка импортной пошлины без учета обнуления составляет 5%.

Льгота действовала до 30 июня 2026 года включительно.

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