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Организация ООН ждет гарантий Ирана о прекращении огня для эвакуации оставшихся моряков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В районе Ормузского пролива остаются более 8,5 тыс. моряков, их эвакуация требует прекращения огня, передает во вторник CNN.

"Эвакуация моряков, застрявших в районе пролива, требует обязательства о прекращении огня", - сообщает телеканал со ссылкой на главу Международной морской организации ООН Арсенио Домингеса.

Он заявил, что безопасная эвакуация более 8,5 тыс. моряков, которые все еще остаются в районе Ормузского пролива, требует от Ирана гарантий того, что никакие суда не будут целью атак.

"Как только поступит заверение, что ни одно судно, которое эвакуируется, не будет подвергнуто удару, мы готовы немедленно отреагировать", - цитирует CNN Домингеса.

Ранее стало известно, что Международная морская организация ООН была вынуждена приостановить эвакуацию судов и моряков после иранской атаки на судно в проливе в прошлый четверг.

Домингес также подчеркнул важность срочного разминирования пролива, чтобы обеспечить постепенное восстановление обычного судоходного потока через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 30 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ООН Иран Международная морская организация
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