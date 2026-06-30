Нетаньяху призвал израильских военнослужащих в южном Ливане отвечать на каждую угрозу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/APAimages/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие должны реагировать на каждую угрозу в регионе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения позиций армии Израиля в южном Ливане, сообщает во вторник Times of Israel.

"Если вы выявляете угрозу вашей безопасности, вашим жизням или жизням ваших солдат - действуйте. Не ждите. Это непреложная директива", - сказал он во вторник израильским военнослужащим.

Газета отмечает, что вместе с Нетаньяху южный Ливан посетил также министр обороны Израиля Исраэль Кац и заместитель начальника Генштаба Армии обороны Израиля Тамир Ядай.

Нетаньяху обратился к военнослужащим: "В результате ваших действий здесь Ливан признает Израиль, Израиль признает Ливан, и мы говорим и Ирану, и "Хезболле": уйдите отсюда. Вам здесь не место".

Израильский премьер подчеркнул, что Израиль не уйдет из южного Ливана, "пока угроза не будет ликвидирована". "И пока "Хезболла" остается здесь, вооруженная и угрожающая нам, мы тоже останемся здесь", - добавил он.

26 июня в Вашингтоне Израиль и Ливан согласовали рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории. Соглашение предусматривает, в том числе, разоружение движения "Хезболла".