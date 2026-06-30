Вэнс с оптимизмом смотрит на перспективы иранского урегулирования

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Окончательное решение спорных вопросов с Ираном потребует больших усилий, однако в итоге это может принести хорошие результаты, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Думаю, в итоге мы окажемся в хорошем положении, однако предстоит проделать еще много работы, причем не только за столом переговоров", - сказал он на подкасте у журналиста Майкла Ноулза.

Вэнс напомнил, что одна из главных задач США - "добиться подлежащей верификации денуклеаризации на всей территории Ирана".

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что для полного восстановления нефтяного рынка после недавней приостановки движения судов через Ормузский пролив потребуется время.

"Пролив открыт, через него поставляют все больше нефти. Однажды мы увидим, что поставки нефти превысят показатели, которые были до конфликта с Ираном", - заявил Вэнс.

"Но нужно некоторое время для того, чтобы мировая нефтяная отрасль восстановилась", - добавил он.