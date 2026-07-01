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Первый тур выборов президента Франции пройдет 18 апреля 2027 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года, объявила в среду официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

Второй тур назначили на 2 мая 2027 года.

Ранее эти даты называли со ссылкой на источники французские СМИ.

О намерении участвовать в президентских выборах заявили уже около 20 политиков, в частности, экс-премьер Франции и глава президентской социал-либеральной партии "Возрождение" Габриэль Атталь, а также председатель правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп.

Экс-глава МВД, председатель "Республиканцев" Брюно Ретайо тоже решил баллотироваться. В четвертый раз выставил свою кандидатуру основатель крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Кандидат от правой националистической партии "Национальное объединение" станет известен 7 июля после решения апелляционного суда по делу председателя фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен. Если апелляционный суд оставит в силе решение об отстранении Ле Пен от участия в выборах из-за хищения средств в Европарламенте, кандидатом в президенты станет председатель этой партии Жордан Барделла.

Согласно опросам, в перспективе президентских выборов 2027 года самым популярным претендентом является Барделла.

Нынешний президент страны Эммануэль Макрон не сможет принять участие в выборах, так как он занимает этот пост уже второй срок.

Франция
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