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Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской ядерной проблеме

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что процесс денуклеаризации Ирана идет хорошо.

Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Он отметил, что недавние переговоры в Катаре по иранской тематике прошли "очень хорошо".

Ранее в МИД Катара сообщили, что во вторник спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения.

Дональд Трамп Иран Катар США
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