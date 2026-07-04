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США отмечают 250-летие независимости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Масштабные праздничные мероприятия состоятся в субботу в США в честь 250-летия независимости страны.

По этому случаю президент США Дональд Трамп выступит с речью на Национальной аллее в Вашингтоне. "Кстати, 4 июля прогнозируют 107 градусов Фаренгейта (42 градуса Цельсия - ИФ). Я собираюсь произнести по-настоящему длинную речь, просто чтобы показать, что я способен выдержать все, что угодно", - заявил Трамп.

Такая температура может стать новым рекордом для 4 июля в Вашингтоне - на настоящий момент самая высокая отметка в этот день была в 1919 году, когда воздух в столице прогрелся до 100 градусов Фаренгейта (37,7 градуса Цельсия).

Однако, по прогнозам, к выступлению Трампа, которое запланировано на 21:45 по местному времени (04:45 по Москве), температура должна понизиться до 88 градусов Фаренгейта (31 градуса Цельсия).

В столице в субботу пройдет воздушный военный парад, а в Нью-Йоркской бухте состоится военно-морской парад. В Мемориальном колизее Лос-Анджелеса запланировано концертное шоу с салютом и конкурсами для зрителей. Кроме того, различные фестивали и салюты пройдут в американских городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.

В 22:30 по местному времени (05:30 по Москве) в Вашингтоне состоится главный салют.

Накануне праздничное мероприятие состоялось у горы Рашмор (штат Южная Дакота), где высечен барельеф "Святыня демократии". Там прошли мероприятия в память военных, семейные развлечения, а также был произведен салют.

Кроме того, к 250-летию независимости страны был приурочен турнир по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC), который прошел в Белом доме 14 июня - в день рождения Трампа, который совпадает с днем государственного флага США.

Дональд Трамп США Лос-Анджелес
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США отмечают 250-летие независимости

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