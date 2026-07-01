Поиск

ЕС выделит 200 млн евро на проекты связности на Южном Кавказе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках программы Global Gateway выделит гранты на сумму 200 млн евро на проекты по развитию связности на Южном Кавказе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"У нас есть программа под названием Global Gateway, и мы выделим гранты на сумму 200 млн евро, чтобы стимулировать проекты по связности на Кавказе, и это откроет будущее с потенциалом в 2 млрд евро. Речь идет как о частных, так и государственных инвестициях. Также речь идет о железной дороге в направлении Нахичевани, реализации проектов и развитии Бакинского порта", - сказала она.

Она подчеркнула, что сегодня Южный Кавказ находится на очень важном перекрестке, что усиливает стратегическое значение региона, и Азербайджан играет в этом процессе важную роль.

"Ваша страна - одна из немногих, которая может продвигать региональную стабильность и развитие. Сегодня Азербайджан и Евросоюз осуществляют диалог высокого уровня в сфере связности. Также можно говорить о цифровой связности", - добавила глава ЕК.

Азербайджан Баку Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия Ильхам Алиев Global Gateway
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией из-за Ирана

Академик Арбатов: создать ПРО в космосе невозможно

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Уолл-стрит выросла во вторник

 Уолл-стрит выросла во вторник

Новая Конституция Казахстана вступила в силу

В Белом доме заверили, что технические переговоры США и Ирана продвигаются

WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

 WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2900 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10225 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов