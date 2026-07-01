ЕС выделит 200 млн евро на проекты связности на Южном Кавказе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках программы Global Gateway выделит гранты на сумму 200 млн евро на проекты по развитию связности на Южном Кавказе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"У нас есть программа под названием Global Gateway, и мы выделим гранты на сумму 200 млн евро, чтобы стимулировать проекты по связности на Кавказе, и это откроет будущее с потенциалом в 2 млрд евро. Речь идет как о частных, так и государственных инвестициях. Также речь идет о железной дороге в направлении Нахичевани, реализации проектов и развитии Бакинского порта", - сказала она.

Она подчеркнула, что сегодня Южный Кавказ находится на очень важном перекрестке, что усиливает стратегическое значение региона, и Азербайджан играет в этом процессе важную роль.

"Ваша страна - одна из немногих, которая может продвигать региональную стабильность и развитие. Сегодня Азербайджан и Евросоюз осуществляют диалог высокого уровня в сфере связности. Также можно говорить о цифровой связности", - добавила глава ЕК.