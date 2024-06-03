ЕС намерен инвестировать 10 млрд евро в развитие транспортного сообщения в Центральной Азии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз объявил о готовности инвестировать 10 млрд евро в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии, сообщает представительство ЕС в Таджикистане.

"Европейский союз объявил об общем обязательстве инвестировать 10 млрд евро в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии в качестве совокупного вклада международных партнеров. Европейская комиссия в рамках стратегии ЕС "Global Gateway" готовит региональную транспортную программу в поддержку Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК)", - говорится в сообщении.

Представительство также сообщает, что советник Европейской комиссии Хенрик Хололей посетил Таджикистан с миссией высокого уровня "Транскаспийский транспортный коридор (ТКТК)" - возрождение Шелкового пути".

В январе 2024 года в Брюсселе на форуме инвесторов по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией пять стран центральноазиатского региона заявили о своей политической приверженности укреплению транспортных коридоров и, таким образом, расширению и укреплению региональных связей.