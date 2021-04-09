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Черногория продлила безвизовый режим для россиян

Черногория продлила безвизовый режим для россиян
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Черногории продлили режим безвизового въезда для граждан РФ до 31 октября, сообщает МИД РФ.

"Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", - говорится в сообщении министерства.

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Как отметили в МИД РФ, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта. При этом для поездки с целью работы и учебы по-прежнему необходимо оформлять соответствующую визу.

В конце марта правительство Черногории сообщило, что обсуждает план по снятию ограничений и возобновлению иностранного туризма летом 2021 года. Сейчас прибывающим иностранцам необходимо предъявить один из трех документов: справку с результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной "Спутник V".

Прямое авиасообщение с Черногорией пока не возобновлено.

Черногория Россия

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