Черногория под давлением Брюсселя может ввести визы для россиян уже осенью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство Черногории может уже 1 октября ввести въездные визы для граждан России, чтобы привести визовое законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза, сообщает издание Dan.

"Правительство Черногории может отменить безвизовый режим для граждан России и Белоруссии уже с 1 октября с целью гармонизации правил въезда со странами Евросоюза", - говорится в сообщении.

Косвенным подтверждением этой информации может служить открытие Черногорией ранее в 2026 году визовых центров в восьми городах России. Оператор центров компания VFS Global заявила, что они будут работать для проживающих в РФ граждан третьих стран и россиян, которые хотят отправиться в страну на срок больше 30 дней. Однако, как напоминают в Dan, многие страны Евросоюза сотрудничают с VFS Global как с ведущим аутсорсинговым оператором для приема документов на шенгенские визы.

Сейчас для граждан России, въезжающих в Черногорию на срок до 30 дней, круглый год действует безвизовый режим.

Аналогичные меры могут быть приняты в отношении Турции, Китая, стран Ближнего Востока - ОАЭ, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, сейчас для граждан этих стран, приезжающих на срок до 30 дней, также действует безвизовый режим.

Осенью 2025 года в посольстве Черногории в РФ заявили о возможности введения виз для россиян с конца сентября 2026 года в связи с вступлением страны в Евросоюз. Туроператоры выразили сомнения в том, что визы действительно будут введены в 2026 году, так как экономика страны сильно зависит от российских туристов.

В 2025 году Черногорию, по данным статистического офиса страны Monstat, посетило 2,73 млн иностранных туристов, которые совершили 14,7 млн ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось 16,4% ночевок или 2,4 млн. Они занимают второе место по турпотоку в Черногорию после Сербии.

Как отмечают в черногорском издании, еще одним очень важным туристическим рынком для экономики Черногории, который может пострадать от введения виз, является Турция. Ее граждане в 2025 году совершили 4,3% ночевок в отелях страны.

В начале июня 2026 года в черногорском Тивате прошел саммит Евросоюза и стран Западных Балкан, по итогам которого был подтвержден статус Черногории как первоочередного кандидата на вступление в объединение. В ЕС прогнозируют, что страна может стать его членом в 2028 году.