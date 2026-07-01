Крупный лесной пожар бушует на юге Франции на фоне аномальной жары

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Крупный пожар охватил в среду более 700 га на границе между французскими департаментами Эро и Од и продолжается вечером, передает BFMTV.

В условиях аномальной жары в обоих департаментах объявлен максимальный уровень опасности лесных пожаров. Возгорание возникло в сельской коммуне Бофор в департаменте Эро, затем огонь распространился на соседний департамент Од вблизи коммун Сент-Вальер, Пузоль-Минервуа и Майак, ссылается телеканал на пожарную службу Ода.

Префект департамента Од в своем коммюнике сообщил, что "ситуация стабильная" и что "пожар больше не распространяется", несмотря на то, что "погодные условия остаются неблагоприятными". При этом "правый и левый фланги пожара остаются очень активными", добавил собеседник BFMTV.

Для борьбы с огнем задействованы значительные ресурсы. В департаменте Од развернуты 280 пожарных и около тридцати жандармов, 11 групп реагирования на лесные пожары, два самолета Dash, четыре самолета Canadair и один вертолет для тушения пожаров с воздуха.

В Эро действуют 200 пожарных, заявивших, что огонь "раздувается сильным ветром". Местные жители уже эвакуированы, в частности в Майак и в Пузоль-Минервуа. Создана горячая линия для информирования населения.