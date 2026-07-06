Еврокомиссия оказывает помощь Португалии и Франции в борьбе с лесными пожарами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что в ответ на активацию Португалией и Францией Европейского механизма гражданской защиты в связи с разрушительными лесными пожарами оперативно мобилизует помощь этим государствам ЕС.

"В условиях сильной жары, когда Португалия и Франция сталкиваются с чрезвычайной угрозой лесных пожаров, каждая минута на счету. (...) Пожарные самолеты, наземные группы и техника из Швеции, Кипра, Италии и Испании уже помогают аварийно-спасательным службам на местах. Перед лицом этих разрушительных пожаров Европа едина. Мы едины в своей решимости защитить жизни, сообщества, средства к существованию и нашу природную среду", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

Европейская комиссия направила во Францию четыре самолета спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - rescEU из Швеции и Кипра.

В Португалию прибыли 118 пожарных и 45 единиц техники из Испании, и были задействованы три пожарных самолета rescEU из Италии и Испании.

Еврокомиссия отметила, что в этом году направила рекордное количество пожарных для борьбы с лесными пожарами: 777 пожарных из 14 европейских стран уже размещены или вскоре будут размещены в стратегически важных зонах повышенного риска на Кипре, в Греции, Италии, Франции, Испании и Португалии.

Кроме того, 22 пожарных самолета и пять вертолетов из флота ЕС готовы оказать поддержку странам, находящимся под угрозой лесных пожаров.

"Признавая растущие риски лесных пожаров в связи с изменением климата, комиссия в марте 2026 года представила новый комплексный подход к управлению рисками лесных пожаров, который содержит рекомендации о том, как лучше предотвращать лесные пожары, готовиться к ним, реагировать на них и восстанавливаться после них", - напомнили в Брюсселе.