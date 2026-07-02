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Орбиту МКС подняли почти на 2 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,9 км для подготовки к прибытию корабля "Союз МС-29" и посадке "Союза МС-28", сообщили в четверг в "Роскосмосе".

"1 июля в 23:49 по московском времени включились двигатели "Прогресса МС-34", проработали 567,8 секунд, выдав импульс величиной 1,10 м/с", - говорится в сообщении.

В результате, средняя высота орбиты станции выросла на 1,9 км и составила 419,89 км над поверхностью Земли, сообщили в "Роскосмосе".

"Цель этой коррекции - окончание формирования баллистических условий для старта "Союза МС-29" и посадки спускаемого аппарата "Союза МС-28"", - отметили там.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-29" запланирован на 14 июля с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.

МКС Роскосмос
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