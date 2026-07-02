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Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект, который позволяет вводить запрет для граждан России и Белоруссии, не имеющих долгосрочного вида на жительство, а также компаниям из этих стран и юрлицам, находящимся под их контролем, приобретать недвижимость на территории республики.

"Первоначально планируется назвать такие страны, как Россия и Белоруссия. Запрет затронет граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство или права на постоянное проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании и юридические лица, зарегистрированные в России и Белоруссии, независимо от страны регистрации, если их бенефициарный владелец подпадает под действие ограничения", - сообщает пресс-служба эстонского правительство.

По ее данным, цель изменений в законе об ограничении приобретения недвижимости - снижение риска использования странами недвижимости в Эстонии, в частности, для разведдеятельности или подготовки к диверсиям. Законопроект предоставляет правительству право определять такие страны.

"Эстония действует здесь аналогично своим соседям, Финляндии и Латвии, которые уже ввели аналогичное ограничение. Действуя сообща, мы обеспечим стабильность и безопасность всего региона", - приводятся в сообщении слова эстонского министра внутренних дел Игоря Таро.

Ограничение будет действовать на всей территории Эстонии, и включает, в частности, запрет на владение квартирами, участками. Закон не имеет обратной силы и не распространяется на уже имеющуюся собственность. Кроме того, запрет не распространяется на граждан РФ и Белоруссии, имеющих долгосрочный вид на жительство или право постоянного проживания в Эстонии. Аренда или лизинг недвижимости остаются разрешенными.

Ожидаемое влияние проекта закона на рынок недвижимости незначительно. На основе данных о сделках за 2025 год предлагаемое ограничение затронуло бы примерно 600 сделок с недвижимостью.

Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

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