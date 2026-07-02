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Дамаск готов участвовать во встрече с представителями "Хезболлы"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сирийские власти не возражают против того, чтобы представители Дамаска и ливанского движения "Хезболла" провели встречу, заявил в ходе визита в Ливан министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани.

"Если наши интересы потребуют встречи с "Хезболлой", мы открыты к такой возможности", - приводит издание The National слова главы МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, какими методами Израиль борется с базирующейся в Ливане "Хезболлой", и предположил, что Сирия способна лучше решить проблему. Однако, как отмечали сирийские СМИ, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа заявил, что сирийские подразделения в Ливан не войдут.

В свою очередь ливанский источник сказал The National, что одна из целей визита аш-Шибани в Ливан - разъяснить, что Дамаск не выберет предложенный Трампом путь решения проблемы "Хезболлы".

Аш-Шибани ранее также провел встречу с президентом Ливана Жозефом Ауном и с ливанским премьером Навафом Саламом. Аун заявлял, что аш-Шараа неоднократно заверял его, что Сирия не собирается вмешиваться в дела Ливана, как это происходило ранее.

Кроме того, напоминает издание, нынешнее сирийское правительство состоит из представителей сил, сражавшихся с "Хезболлой", когда движение поддерживало прежнего президента Сирии Башара Асада.

Ливан Хезболла
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