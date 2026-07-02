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В ряде стран Европы считают неизбежным введение пошлин за проход через Ормуз

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Некоторые европейские страны теперь принимают перспективу того, что судам, проходящим важнейший Ормузский пролив, придется платить Ирану и Оману, заявили лица, знакомые с темой", - передает агентство.

Его собеседники уточнили, что чиновники некоторых стран Персидского залива в частных беседах разделяют такое видение ситуации.

В то же время европейские страны пытаются надавить на Иран и Оман, чтобы плату взимали на равной основе, без дискриминации по отношении к конкретному государству.

Власти Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Кувейта информацию комментировать не стали. В правительстве Бахрейна отметили, что не приемлют какие-либо пошлины в Ормузском проливе. Однако собеседники агентства уточнили, что государства региона в целях способствовать деэскалации ситуации высказывают желание смягчить возражения против возможной системы оплаты.

По данным агентства, Оман сейчас изучает практику с добровольными платежами за прохождение Малаккского пролива, обстановку в котором отслеживают Сингапур, Индонезия и Малайзия. Но неясно, согласится ли Иран на систему добровольных взносов.

Накануне Axios со ссылкой на американского чиновника передавал, что США в дискуссиях с Ираном утверждают: Тегеран может получить больше средств за счет полной реализации меморандума двух стран, нежели за счет возможного взимания пошлин с судов, проходящих через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 02 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Европа Иран Ормузский пролив Оман
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