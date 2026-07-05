США рассчитывают обсудить вопрос Ормузского пролива на саммите НАТО

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон рассчитывает на то, что в ходе саммита НАТО в Анкаре союзники по альянсу обсудят тему обеспечения безопасности в Ормузском проливе, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, несколько союзников по НАТО выразили готовность способствовать обеспечению безопасности в проливе. При этом собеседник телеканала отметил, что не у всех из них есть необходимые корабли и оборудование.

Вместе с тем американский чиновник подчеркнул, что администрация США в первую очередь по итогам встречи в верхах ожидает от союзников увеличения расходов на оборону и повышения боеготовности.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.

Между тем 3 июля Financial Times сообщала, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, выросло в четыре раза за последнюю неделю. Отмечалось, что рост активности судоходства "свидетельствует, что владельцы судов считают, что сейчас они смогут пройти безопасно через пролив".