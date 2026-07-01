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Axios сообщил о попытках США изменить позицию Ирана по Ормузскому проливу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - США в дискуссиях с Ираном настаивают на том, что он может получить больше средств за счет полной реализации меморандума двух стран, нежели за счет взимания пошлин с судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, иранскую сторону убеждают, что если по условиям соглашения США снимут санкции, то Иран сможет получать средства от свободной продажи нефти и других ресурсов "в 100 раз больше, чем используя гангстерскую тактику со взиманием пошлин".

"Мы убеждаем их мыслить шире об их же возможностях, в контексте более широкого соглашения по ядерной тематике и о невмешательстве во внутренние дела", - сказал собеседник издания.

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер стараются донести до иранской стороны точку зрения Вашингтона, что требование уплаты денег за проход Ормузского пролива может нанести удар по американо-иранским договоренностям.

Источник Axios в странах региона подтвердил сообщения о том, что США и Иран договорились разморозить первый транш блокированных иранских средств. Речь идет о $3 млрд, однако их не передадут Ирану наличными средствами; вместо того Иран сможет покупать на них товары для гуманитарных нужд, минимум часть из них - у США. Американские чиновники опровергают информацию о подобных договоренностях.

Кроме того, источник заявил, что на переговорах в Дохе США сообщили Ирану, что продолжат сдерживать Израиль и гарантировать соблюдение им перемирия в Ливане. Американская сторона подчеркнула, что уход израильских военных из двух занятых ими районов в южном Ливане станет первым шагом, и если он пройдет успешно, Израиль продолжит отвод войск.

30 июня The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Иран и Оман продолжают разработку планов по получению оплаты с судов, использующих Ормузский пролив. Один из дипломатов, общавшихся с изданием, отметил, что потенциальная плата будет носить добровольный характер. Однако беседовавший с газетой иранский чиновник объяснил, что пошлина будет обязательной.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Джаред Кушнер Иран США Оман Ормузский пролив Стив Уиткофф
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