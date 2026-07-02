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В США задерживают постановку на боевое дежурство гиперзвуковых ракет "земля-земля" большой дальности

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - США приходится вновь перенести сроки развертывания гиперзвуковых ракет класса "земля-земля" большой дальности (LRHW), сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на данные Счетной палаты Соединенных Штатов.

"Армия США (сухопутные войска - ИФ) не сможет принять в эксплуатацию первую батарею LRHW, включая ракеты, до минимум второго квартала 2026 финансового года", - приводит агентство слова представителей программы вооружений из разговора с сотрудниками Счетной палаты.

Bloomberg уточняет, что речь идет о сроке 30 марта 2027 года. При этом, согласно докладу палаты, "это более чем на два года позже первоначального срока и на девять месяцев позже, чем прежняя оценка ситуации".

При этом представитель Армии США, отвечающий за ракетные программы, генерал-лейтенант Фрэнк Лозано 18 марта заверял Bloomberg, что уже через несколько недель военные примут на вооружение ракеты LRHW Dark Eagle. По его словам, это ознаменует начало оперативного развертывания первой американской гиперзвуковой ракетной системы.

Как напоминает агентство, США потратили на гиперзвуковое оружие с 2018 года более $12 млрд. Первая батарея LRHW должна разместиться на базе "Льюис - Маккорд" в штате Вашингтон.

Представитель Армии США теперь заявила агентству, что ракетные установки и другое оборудование военным поступили, они ведут тренировки и обучение с ним. Однако ракеты пока не поставили из-за сохраняющихся проблем с их испытаниями и производством.

По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW Dark Eagle, разработанной для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она состоит из разгонного блока (носителя) и гиперзвукового аппарата, который способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат может маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Он будет нести боеголовку весом всего около 16 кг, однако благодаря ее кинетической энергии, она имеет большую разрушительную силу, чем боеголовка обычной ракеты.

США
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