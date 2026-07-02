Поиск

ЕС приветствовал рамочное соглашение между Израилем и Ливаном

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЕС приветствует соглашение, подписанное Ливаном и Израилем в Вашингтоне, которое предусматривает разоружение "Хезболлы", что позволяет Армии обороны Израиля постепенно передислоцироваться с территории Ливана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Соглашение предлагает столь необходимую перспективу в усилиях по деэскалации и установлению мира, а также по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана. Европейский союз высоко оценивает конструктивное взаимодействие Израиля и Ливана и призывает все стороны соблюдать соглашение и выполнять свои обязательства, в том числе через недавно созданную трехстороннюю Военно-координационную группу", - говорится в опубликованном в четверг вечером заявлении Каллас от имени ЕС.

Евросоюз призывает "к окончательному прекращению боевых действий и полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права". Это включает в себя защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры, напомнили в Брюсселе.

ЕС в очередной раз подчеркнул, что любое долгосрочное решение должно основываться на выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

В заявлении также указывается на важность сохранения присутствия ООН в Ливане после завершения миссии временных ооновских сил UNIFIL и подтверждается готовность ЕС внести свой вклад в этом отношении в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан согласовали 26 июня рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории.

ЕС Израиль Ливан Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ намерен вызвать посла Швеции из-за атаки на посольство в Стокгольме

Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

 Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

 Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

 В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

 В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10245 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2912 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов