ЕС приветствовал рамочное соглашение между Израилем и Ливаном

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЕС приветствует соглашение, подписанное Ливаном и Израилем в Вашингтоне, которое предусматривает разоружение "Хезболлы", что позволяет Армии обороны Израиля постепенно передислоцироваться с территории Ливана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Соглашение предлагает столь необходимую перспективу в усилиях по деэскалации и установлению мира, а также по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана. Европейский союз высоко оценивает конструктивное взаимодействие Израиля и Ливана и призывает все стороны соблюдать соглашение и выполнять свои обязательства, в том числе через недавно созданную трехстороннюю Военно-координационную группу", - говорится в опубликованном в четверг вечером заявлении Каллас от имени ЕС.

Евросоюз призывает "к окончательному прекращению боевых действий и полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права". Это включает в себя защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры, напомнили в Брюсселе.

ЕС в очередной раз подчеркнул, что любое долгосрочное решение должно основываться на выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

В заявлении также указывается на важность сохранения присутствия ООН в Ливане после завершения миссии временных ооновских сил UNIFIL и подтверждается готовность ЕС внести свой вклад в этом отношении в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан согласовали 26 июня рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории.