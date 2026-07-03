Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном.
"Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии исламской республики.
"Это лишение Ирана ядерного оружия", - подчеркнул президент США.
По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около четырех месяцев - это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей.
"И чего я добился? Я их разгромил в военном плане", - заявил американский лидер.