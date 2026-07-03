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Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США

Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном.

"Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии исламской республики.

"Это лишение Ирана ядерного оружия", - подчеркнул президент США.

По мнению Трампа, конфликт продолжительностью около четырех месяцев - это относительно короткий промежуток времени, за который военным США удалось добиться своих целей.

"И чего я добился? Я их разгромил в военном плане", - заявил американский лидер.

Хроника 28 февраля – 03 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Дональд Трамп Иран США
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