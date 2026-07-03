Редкая копия Декларации независимости США обнаружена в документах британского флота XVIII века

Это один из 11 экземпляров "эксетерского издания"

Фото: Национальный архив Великобритании

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Национальный архив Великобритании сообщил о находке редкого раннего экземпляра Декларации независимости США. Документ обнаружили в архивных материалах, связанных с захватом американского каперского судна Dalton Королевским флотом в 1776 году, пишет Associated Press.

Находку сделал волонтер архива Майкл Скерр, который более десяти лет занимается каталогизацией исторических документов. Просматривая переписку капитана британского флота XVIII века, он обнаружил вложение к рапорту о захвате Dalton в канун Рождества 1776 года. Документ был обозначен лишь как "ещё одна бумага", однако, развернув его, Скерр увидел заголовок "Декларация".

По данным архива, найденный экземпляр относится к так называемому "эксетерскому изданию" - одному из первых тиражей Декларации, напечатанному в Эксетере (Нью-Гэмпшир) между 16 и 19 июля 1776 года. Известно лишь 11 таких копий, и обнаруженный документ стал первым, найденным за пределами США.

Особую ценность находке придает то, что она была захвачена на судне, действовавшем по поручению Континентального конгресса. Приказы капитану Dalton были подписаны президентом конгресса Джоном Хэнкоком, отмечает руководитель проекта Национального архива Аманда Биван. По ее словам, документ мог использоваться для зачитывания экипажу целей и идеалов, за которые велась борьба.

Dalton, вооруженный 18 пушками, был частным каперским судном, усиливавшим небольшой флот молодой республики. 24 декабря 1776 года корабль был захвачен после семичасового преследования британским 64-пушечным HMS Raisonnable у побережья Португалии. Команда из 120 человек была отправлена в Плимут, где содержалась в тяжелых условиях.

Американские историки также называют находку значимой. По словам Мэттью Скика, директора по коллекциям Музея Американской революции в Филадельфии, документ представляет собой "осязаемую связь с прошлым" и напрямую связан с капитаном Dalton, который распространял известие о независимости США.