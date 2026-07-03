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Билеты на фейерверк в Вашингтоне 4 июля продаются по цене до $25 тыс. за группу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центр исполнительских искусств имени Кеннеди начал продажу пакетов билетов на просмотр национального фейерверка в столице США 4 июля стоимостью до $25 тыс., сообщает CBS News.

Самый дорогой пакет - "президентский" - рассчитан на группу до 36 гостей и включает три зарезервированных стола на террасе крыши, бесплатную парковку и доступ к закрытому кондиционируемому лаунжу.

Фейерверк проводится при поддержке организации Freedom 250, связанной с президентом Дональдом Трампом. Начало шоу запланировано на позднее время: не ранее 22:30. Президент Трамп выступит перед началом мероприятия.

Центр также предлагает "вице-президентский" пакет стоимостью до $15 тыс. для группы до 24 человек и пакет за $7,5 тыс. для одного стола. Индивидуальные билеты стоят от $425, детские - от $125. На одного покупателя допускается не более шести билетов. Куда будут направлены средства от продажи билетов, центр не уточняет.

В учреждении сообщили, что желающие также смогут бесплатно посмотреть фейерверк на площади Reach, где будут работать точки питания.

Вашингтон США Дональд Трамп
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