В Пентагоне создано централизованное управление по беспилотникам

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В министерстве войны США образовано централизованное управление по беспилотникам, отвечающее за ускорение разработки и поставок новых систем вооружения данного типа в американские войска, следует из распоряжения главы Пентагона Пита Хегсета.

Данная реорганизация является очередной инициативой Хегсета в стремлении ускорить развертывание современных и эффективных образцов вооружений. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уже назвал ее "самым значимым тактическим нововведением нынешнего поколения".

Согласно распоряжению, управление станет "единым объединенным интегратором всех программ беспилотных и автономных систем" в министерстве. Его директор, который пока еще не назначен, будет подчиняться заместителю министра обороны Стивену Файнбергу и курировать разработку, закупку, развертывание и техническое обслуживание беспилотных систем в воздухе, на суше и на море.

В ведение управления переданы все структуры Пентагона, которые занимались проектами по борьбе с малыми БПЛА и массовому производству дешевых беспилотников.

Сфера деятельности управления включает в себя малые беспилотные летательные аппараты, беспилотные катера, наземные роботы и системы противодействия беспилотникам. Она также охватывает искусственный интеллект и программное обеспечение для управления ими. Что касается беспилотных подводных аппаратов, то они будут находиться в совместном ведении с руководителем проектов по подводным лодкам.

Полномочия управления не распространяются на основные программы оборонных закупок Пентагона - дорогостоящие программы, которые уже проходят отдельную процедуру утверждения. Это означает, что крупные беспилотные летательные аппараты ВВС MQ-25 Stingray и ВМС MQ-4C Triton остаются в ведении родов войск, так же как и средние беспилотные надводные корабли ВМС.

Отдельно в распоряжении указывается, что отдел оборонных инноваций министерства, связующее звено Пентагона с коммерческими технологическими компаниями, станет единственным контактным лицом по новым проектам.

Новое управление унаследует одно из самых значительных увеличений расходов в бюджете Пентагона. В последнем бюджетном запросе министерства было выделено $53,6 млрд на автономные беспилотные платформы, что, по словам представителей Пентагона, является беспрецедентным обязательством по развитию беспилотников и систем противодействия им.