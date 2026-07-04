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В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Народная церемония прощания с руководителем Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи, погибшим в результате американо-израильских ударов 28 февраля, началась в субботу в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

Тысячи людей с портретами Али Хаменеи и флагами Ирана собрались заранее у крупного религиозного комплекса Мосалла на востоке Тегерана. Там выставлены гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников, которые погибли вместе с ним. Собравшиеся скандируют призывы отомстить за их смерть.

Комплекс Мосалла будет открыт до 20:00 местного времени (19:30 по Москве) воскресенья.

Иранские власти ожидают, что в церемонии прощания примут участие до 20 млн человек.

Траурные мероприятия начались в Тегеране накануне с церемонии, в которой приняли участие иранские официальные лица и представители более сотни иностранных делегаций, в том числе и России. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В понедельник похоронная процессия пройдет через иранскую столицу, во вторник она направится в священный иранский город Кум, а в среду продолжит путь в священные для шиитов иракские города Эн-Наджаф и Кербелу, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Али Хаменеи будет похоронен в четверг в мавзолее имама Резы в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Иран Тегеран Али Хаменеи
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