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Сроки проведения учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield сократят

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Военное руководство Южной Кореи и США приняло решение завершить совместные военные учения Ulchi Freedom Shield уже на этой неделе, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап".

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Союзники согласились прекратить учения Ulchi Freedom Shield в эту пятницу на неделю раньше запланированного срока, заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Первоначально учения планировалось провести с 17 по 27 августа.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк, выступая перед журналистами, заявил, что союзники отменяют вторую часть учений.

Обе страны планировали провести оборонительные операции первого этапа до 21 августа, а затем контрнаступательные операции второго этапа с 23 по 27 августа.

В свою очередь, Пентагон сообщил, что он "существенно" сократил количество учений, сократив связанные с ними мероприятия по боевой подготовке, а некоторые мероприятия отменил или перевел в формат симуляций.

Однако в ведомстве заявили, что сокращение масштабов учений не означает ослабления военного потенциала союзников, пишет "Ренхап".

Ранее Трамп распорядился сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

США Южная Корея учения
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