Сроки проведения учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield сократят

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Военное руководство Южной Кореи и США приняло решение завершить совместные военные учения Ulchi Freedom Shield уже на этой неделе, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап".

Союзники согласились прекратить учения Ulchi Freedom Shield в эту пятницу на неделю раньше запланированного срока, заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Первоначально учения планировалось провести с 17 по 27 августа.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк, выступая перед журналистами, заявил, что союзники отменяют вторую часть учений.

Обе страны планировали провести оборонительные операции первого этапа до 21 августа, а затем контрнаступательные операции второго этапа с 23 по 27 августа.

В свою очередь, Пентагон сообщил, что он "существенно" сократил количество учений, сократив связанные с ними мероприятия по боевой подготовке, а некоторые мероприятия отменил или перевел в формат симуляций.

Однако в ведомстве заявили, что сокращение масштабов учений не означает ослабления военного потенциала союзников, пишет "Ренхап".

Ранее Трамп распорядился сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".