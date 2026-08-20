В Перу произошло мощное землетрясение

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Перуанские сейсмологи зафиксировали на юге страны землетрясение магнитудой 7,2, сообщает EFE.

Эпицентр располагался в гористой местности, в 35 км от города Коракора. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало, о чем глава управления общественной безопасности Луис Васкес заявил радио RPP.

Американские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,7, передает АР. По их данным, эпицентр подземных толчков находился в Андах, на глубине 66 км. Они ощущались в ряде регионов на юге страны. Перуанские ВМС заявили, что угрозы цунами нет.