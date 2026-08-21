Поиск

На ЗАЭС заявили, что повреждение питающей станцию ЛЭП находится на украинской стороне

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Повреждение линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, находится на украинской стороне, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в пятницу.

"Повреждение линии "Ферросплавная-1" находится на противоположной стороне Днепра. Информации о проведении ремонтно-восстановительных работ у нас пока нет", - сказала Яшина.

Она добавила, что станция оптимизировала работу дизельных генераторов, чтобы расходовать имеющиеся запасы топлива максимально экономно.

Как сообщалось, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в четверг. Линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики в связи с повреждением. Нужды станции в электроэнергии обеспечиваются за счет дизельных генераторов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах этого не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Росатом Росэнергоатом Ферросплавная-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

 Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Трамп заявил, что заключить сделку с Ираном стало сложнее

Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в миссии близ Ирана

 Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в миссии близ Ирана

В Перу произошло мощное землетрясение

 В Перу произошло мощное землетрясение

США продлили лицензию для продажи активов "ЛУКОЙЛа" до 19 сентября

Что произошло за день: четверг, 20 августа

S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

 S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

Хуситы заявили об атаке на аэропорт и объект Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11291 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов